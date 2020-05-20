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В Нидерландах норка заразила коронавирусом работника фермы. Это первый случай передачи COVID-19 от животного человеку

Случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку был зафиксирован в мае 2020 года в Нидерландах. Министерство сельского хозяйства страны в апреле сообщило, что COVID-19 подтвердился у норок на двух звероводческих фермах. Всего на этих фермах выращивают более 20 тысяч грызунов.

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Власти Нидерландов ограничили доступ к ферме
Власти Нидерландов ограничили доступ к ферме
Фото: depositphotos.com

Случай передачи коронавирусной инфекции COVID-19 от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Нидерландов 19 мая.

В апреле заражение коронавирусом подтвердилось у норок на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов: у грызунов обнаружили затрудненное дыхание.

Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности и заявили, что риска распространения вируса от животных к человеку нет.

Министерство сельского хозяйства обязало все фермы страны сделать анализ-скрининг норок на наличие антител к коронавирусной инфекции.

16 мая в Нидерландах у трех кошек и одной собаки впервые в стране выявили COVID-19. Зараженные кошки были обнаружены во время проверки местных норковых ферм, где в прошлом месяце случилась вспышка заболевания. У троих кошек в крови были выявлены соответствующие антитела.

ВОЗ ранее делала акцент на том, что вирус не передается от животных к человеку.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Нидерландах по состоянию на 20 мая коронавирусом заразилось 44 449 человек, 5734 из них умерли, а 167 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Теги: Нидерланды, животные, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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