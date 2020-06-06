Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Нидерландах норок с детенышами травят газом из-за вспышки коронавируса на фермах

В апреле норки в Нидерландах стали массово заражаться SARS-CoV-2, известен случай передачи вируса от этих животных к человеку. Правительство страны приняло решение умертвить всех норок на зараженных фермах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На норковых фермах Нидерландов началось уничтожение животных
На норковых фермах Нидерландов началось уничтожение животных
Фото: ЕРА

6 июня на ферме в провинции Северный Брабант (Нидерланды) уничтожили 1500 взрослых норок и их детенышей, сообщает BD.

Компания предпринимателя Хууба Кейперса стала первой в списке из 10 животноводческих ферм, на которых все норки подлежат уничтожению из-за вспышки коронавируса.

Животных умерщвляют газом, смерть наступает за секунды и зверьки не мучаются, рассказали в Агентстве по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов. За процессом наблюдают активисты организации защиты прав животных.

Тушки вывезут для утилизации, а ферма будет тщательно продезинфицирована.

Норок на других девяти фермах умертвят в течение следующей недели.

С 1 января 2024 года в Нидерландах законодательно запретят разведение норок, это означает, что фермы, где проходит очистка, уже вряд ли возобновят деятельность, отмечает издание.

Решение об убийстве норок 3 июня приняло министерство сельского хозяйства, природы и качества пищевых продуктов Нидерландов. "Исследования показывают, что вирус может продолжать циркулировать на норковых фермах в течение длительного времени и, следовательно, будет представлять опасность для здоровья населения и животных", – говорилось в пресс-релизе ведомства.

Весной каждая норка приносит по четыре – пять детенышей. По мнению ученых, новорожденные зверьки тоже могут стать переносчиками коронавируса.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Северном Брабанте стало известно в апреле. Предприятия изолировали. Однако в мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

Теги: Нидерланды, животные, ученые, утилизация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS