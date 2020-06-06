В Нидерландах норок с детенышами травят газом из-за вспышки коронавируса на фермах

В апреле норки в Нидерландах стали массово заражаться SARS-CoV-2, известен случай передачи вируса от этих животных к человеку. Правительство страны приняло решение умертвить всех норок на зараженных фермах.

6 июня на ферме в провинции Северный Брабант (Нидерланды) уничтожили 1500 взрослых норок и их детенышей, сообщает BD.

Компания предпринимателя Хууба Кейперса стала первой в списке из 10 животноводческих ферм, на которых все норки подлежат уничтожению из-за вспышки коронавируса.

Животных умерщвляют газом, смерть наступает за секунды и зверьки не мучаются, рассказали в Агентстве по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов. За процессом наблюдают активисты организации защиты прав животных.

Тушки вывезут для утилизации, а ферма будет тщательно продезинфицирована.

Норок на других девяти фермах умертвят в течение следующей недели.

С 1 января 2024 года в Нидерландах законодательно запретят разведение норок, это означает, что фермы, где проходит очистка, уже вряд ли возобновят деятельность, отмечает издание.

Решение об убийстве норок 3 июня приняло министерство сельского хозяйства, природы и качества пищевых продуктов Нидерландов. "Исследования показывают, что вирус может продолжать циркулировать на норковых фермах в течение длительного времени и, следовательно, будет представлять опасность для здоровья населения и животных", – говорилось в пресс-релизе ведомства.

Весной каждая норка приносит по четыре – пять детенышей. По мнению ученых, новорожденные зверьки тоже могут стать переносчиками коронавируса.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Северном Брабанте стало известно в апреле. Предприятия изолировали. Однако в мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.