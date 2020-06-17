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В Тернополе ужесточили карантин, запретили все массовые мероприятия, кроме ВНО

Из-за увеличения числа заболевших COVID-19 власти Тернополя приняли решение ввести ряд новых карантинных ограничений.

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В Тернополе массовые мероприятия запрещены
В Тернополе массовые мероприятия запрещены
Фото: depositphotos.com

В Тернополе ужесточают карантинные меры в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 15 июня сообщил в Facebook городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, в областном центре запрещают все массовые мероприятия, за исключением ВНО. Пребывание людей в кафе и ресторанах ограничат двумя часами.

Руководителей торгово-развлекательных центров и рынков обязали обеспечить разграничение потоков посетителей, проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для покупателей.

https://www.facebook.com/Ternopil.shtabCovid/posts/150895803202357

В течение последних 24 часов в Тернополе выявили восемь новых случаев инфицирования коронавирусом. В больницах города находится 31 пациент с COVID-19.

https://www.facebook.com/Ternopil.shtabCovid/posts/150795389879065

Всего с начала эпидемии в Тернопольской области заболело 1510 человек, умерло 27. В областном центре подтверждено 246 случаев заражения.

Тернопольская область не соответствует критериям Минздрава для перехода ко второму этапу ослабления карантинных ограничений.

Теги: Тернополь, ВНО, карантин, Тернопольская область, массовые мероприятия, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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