Эпидемия COVID-19. На Закарпатье ужесточили карантин

В Закарпатской области из-за ухудшения ситуации с COVID-19, в частности, запретили работу детсадов и ресторанов, а также остановили межобластные пассажирские автоперевозки.

18 июня в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в Закарпатской области ужесточили карантинные ограничения. Об этом проинформировала областная государственная администрация (ОГА).

Решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В последние дни в области фиксируют антирекорды выявленных больных COVID-19. Количество новых случаев СОVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет 32,07 при заявленном показателе, необходимом для ослабления карантина, не более 12 человек на 100 тыс. населения", – говорится в сообщении.

Комиссия запретила на всей территории области "до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения":

проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий с участием более 20 человек (есть ряд исключений);

организацию и проведение свадебных мероприятий с участием более 10 человек;

проведение похорон с участием более 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;

работу спортзалов и спортивных мероприятий с числом участников более 20;

работу детсадов;

работу бассейнов, спа и развлекательных заведений;

работу ресторанов и кафе в закрытых помещениях;

межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Кроме того, в Закарпатье решили возобновить работу контрольно-пропускного пункта на автотрассе Киев – Чоп. Здесь будут проверять температуру въезжающих на территорию области.

На утро 18 июня в Украине число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 063 (в Закарпатской области 1882). Зафиксировано с начала эпидемии 966 летальных случаев, 15 447 человек вылечились.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.