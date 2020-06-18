COVID-19 в Украине. В одном из районов Одесской области закрывают рынки и кафе, отменяют движение автобусов

Болградская райгосадминистрация распорядилась усилить карантинные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

В Болградском районе Одесской области ужесточили карантин в связи с ежедневным выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба райгосадминистрации.

С 18 июня запрещаются внутрирайонные регулярные и нерегулярные перевозки автобусами и маршрутными такси.

С 22 июня в районе будут закрыты все продовольственные и непродовольственные рынки, рестораны, кафе, фитнес-центры, учреждения культуры.

По данным на 18 июня, в Болградском районе выявлен 91 случай инфицирования – в регионе больше случаев зафиксировано только в городе Одессе и Подольском районе. Умер один пациент.

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшая суточная заболеваемость, зафиксированная в стране за время пандемии. За указанный период умерло 23 человека, выздоровело 504. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063 (в Одесской области – 1188), зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.