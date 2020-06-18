Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

COVID-19 в Украине. В одном из районов Одесской области закрывают рынки и кафе, отменяют движение автобусов

Болградская райгосадминистрация распорядилась усилить карантинные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Недавно открытые кафе в Болграде вновь закроют
Недавно открытые кафе в Болграде вновь закроют
Фото: depositphotos.com

В Болградском районе Одесской области ужесточили карантин в связи с ежедневным выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба райгосадминистрации.

С 18 июня запрещаются внутрирайонные регулярные и нерегулярные перевозки автобусами и маршрутными такси.

С 22 июня в районе будут закрыты все продовольственные и непродовольственные рынки, рестораны, кафе, фитнес-центры, учреждения культуры.

По данным на 18 июня, в Болградском районе выявлен 91 случай инфицирования – в регионе больше случаев зафиксировано только в городе Одессе и Подольском районе. Умер один пациент.

В Украине за минувшие сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшая суточная заболеваемость, зафиксированная в стране за время пандемии. За указанный период умерло 23 человека, выздоровело 504. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063 (в Одесской области – 1188), зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.

Теги: Одесская область, карантин, Болград, перевозки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, рынки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Жена Ярославского покорила Говерлу
Жена Ярославского покорила Говерлу
  "Алчная хапуга". Полякова назвала сумму, которую заработала на продаже курсов по правильной постановке целей
  "Алчная хапуга". Полякова назвала сумму, которую заработала на продаже курсов по правильной постановке целей
"Показывал свою ракету". У Маска был секс втроем с женой Деппа и бисексуальной моделью Делевинь
"Показывал свою ракету". У Маска был секс втроем с женой Деппа и бисексуальной моделью Делевинь
"Каждой твари – по паре". Девушку Остапчука осудили в Instagram после публикацию романтического снимка с ним
"Каждой твари – по паре". Девушку Остапчука осудили в Instagram после публикацию романтического снимка с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS