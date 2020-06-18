Клуб читателей
ГОРДОН
 
Александр Лиев
Александр Лиев

Бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым.


все материалы автора

Кофейням и кинотеатрам работать запретили, зато разрешены путешествия в плацкартном вагоне. Никак не могу понять логику наших чиновников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Авиасообщение восстанавливают. Авиасообщение будет, но только в нескольких направлениях. Авиасообщения не будет.

Рестораны откроют. Рестораны закроют.

ВНО точно будет. ВНО точно не будет. ВНО вроде бы точно таки будет.

Внутренний туризм получит помощь и льготы. Нет, не получит, но в законе его вспоминают. А закон – о деньгах для телекомпаний и кинопроизводителей.

Детское оздоровление будет, как и запланировано, нам важно оздоровить 1,3 млн детей, готовьтесь! Детское оздоровление будет с июня, нет – с июля, но не точно.

Санаториям работать запрещено. Санаториям работать не запрещено, но и не разрешено. Санаториям работать можно, но с соблюдением требований, требования пока не придумали, скоро будут.

Дорогие чиновники! Вас не удивляет, что "вспышки" этого вируса – в местах, не связанных с курортами и туризмом? Что "вспышки" в селах, где вообще нет ресторанов и гостиниц?

Я не разбираюсь в вирусах. Моя тема – экономика. Возможно, этот вирус и действительно так страшен. Но я никак не могу понять вашу логику в принятии решений. Запрет кинотеатров и разрешение на путешествия в плацкартном вагоне. Запрет работать кофейням в помещении и разрешение работать магазинам.

Для индустрии гостиниц, для сферы услуг ваши запреты судьбоносные, ваши действия – непонятные, ваши аргументы – странные.

Если вы просто копируете это с ЕС, посмотрите не только на Италию и Испанию, хотя и там все происходило иначе. Сфера услуг получила и получает огромную поддержку от государства, а запреты были с аргументами.

Источник: Александр Лиев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, экономика, бизнес, карантин, Александр Лиев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции G
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация? G
Владимир ПОПОВ
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств G
Ирина МУЗЫЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS