Кофейням и кинотеатрам работать запретили, зато разрешены путешествия в плацкартном вагоне. Никак не могу понять логику наших чиновников

Авиасообщение восстанавливают. Авиасообщение будет, но только в нескольких направлениях. Авиасообщения не будет.

Рестораны откроют. Рестораны закроют.

ВНО точно будет. ВНО точно не будет. ВНО вроде бы точно таки будет.

Внутренний туризм получит помощь и льготы. Нет, не получит, но в законе его вспоминают. А закон – о деньгах для телекомпаний и кинопроизводителей.

Детское оздоровление будет, как и запланировано, нам важно оздоровить 1,3 млн детей, готовьтесь! Детское оздоровление будет с июня, нет – с июля, но не точно.

Санаториям работать запрещено. Санаториям работать не запрещено, но и не разрешено. Санаториям работать можно, но с соблюдением требований, требования пока не придумали, скоро будут.

Дорогие чиновники! Вас не удивляет, что "вспышки" этого вируса – в местах, не связанных с курортами и туризмом? Что "вспышки" в селах, где вообще нет ресторанов и гостиниц?

Я не разбираюсь в вирусах. Моя тема – экономика. Возможно, этот вирус и действительно так страшен. Но я никак не могу понять вашу логику в принятии решений. Запрет кинотеатров и разрешение на путешествия в плацкартном вагоне. Запрет работать кофейням в помещении и разрешение работать магазинам.

Для индустрии гостиниц, для сферы услуг ваши запреты судьбоносные, ваши действия – непонятные, ваши аргументы – странные.

Если вы просто копируете это с ЕС, посмотрите не только на Италию и Испанию, хотя и там все происходило иначе. Сфера услуг получила и получает огромную поддержку от государства, а запреты были с аргументами.

Источник: Александр Лиев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора