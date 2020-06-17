Китай временно остановил импорт норвежского лосося из-за вспышки коронавируса на пекинском рынке

Возможным источником заражения людей коронавирусом на рынке "Синьфади" в Пекине стала доска для разделки лосося, доставленного из Норвегии. Власти КНР объявили о прекращении поставок. Спустя два дня эксперты сообщили, что замороженная рыба не могла переносить инфекцию.

В Норвегии надеются, что скоро вновь смогут поставлять лосося в КНР Фото: ЕРА

Власти Китая объявили о приостановке поставок лосося из Норвегии из-за вспышки коронавируса на пекинском рынке "Синьфади", об этом сообщает Bloomberg.

Рыба исчезла с рыночных прилавков и полок супермаркетов Китая, а в государственных СМИ в выходные прозвучали призывы к жителям КНР не употреблять в пищу импортные морепродукты.

Пострадали и другие импортеры лосося, такие как Дания и Австралия, отмечает агентство.

13 июня в Пекине закрыли для санитарной обработки крупнейший рынок "Синьфади". Причиной закрытия рынка стала вспышка коронавируса. Заразилось не менее 100 человек, власти Пекина запретили покидать город людям из групп риска, а также тем, кто находился в контакте с заболевшими.

Газета "Жэньминь Жибао" писала, что источник коронавируса был обнаружен на доске для разделки импортного лосося на рынке "Синьфади".

17 июня в китайском научно-популярном издании Science and Technology Daily появилась статья, из которой следовало, что рыба теоретически может быть переносчиком человеческих вирусов, однако доказать, что мертвый замороженный лосось стал источником заражения не представляется возможным. Более вероятный сценарий – люди, зараженные SARS-CoV-2, касались рыбы при транспортировке, после чего она попала на рынок, предположили эксперты.

В правительстве Норвегии 17 июня заявили, что получили официальные заявления китайских служб инфекционного контроля о том, что пища и вода не могли стать причиной вспышки COVID-19 в Пекине. В Осло рассчитывают, что это заключение поможет возобновить поставки норвежского лосося в Китай, сказал пресс-службе правительства министр рыбного хозяйства и морепродуктов Одд Эмиль Ингебригтсен.