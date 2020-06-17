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Число новых случаев коронавируса в РФ снижается – впервые с конца апреля там менее 8 тыс. заболевших за сутки

Общее число инфицированных коронавирусом в РФ превысило 550 тыс. Страна занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу заражений.

В РФ улучшается эпидемическая ситуация
В РФ улучшается эпидемическая ситуация
Фото: EPA

За последние сутки в России коронавирус был подтвержден еще у 7843 человек, сообщил в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения страны.

Это минимальный суточный прирост с 30 апреля, отметило агентство РБК. Последние полтора месяца в РФ фиксировали более 8 тыс. случаев инфицирования ежедневно.

Общее число зараженных в РФ увеличилось до 553 301.

От коронавирусной инфекции скончалось 7478 жителей России (+194 за сутки), а 304 342 уже выздоровели (+10 036 за сутки).

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтверждено 752‬ случая заражения, умерло 10 человек.

С 27 мая российские власти рекомендовали не вносить в общую статистику по коронавирусу случаи при отсутствии жалоб у пациентов. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 8,19 млн человек, более 444,3 тыс. из них скончались, а 3,97 млн вылечились. Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу инфицированных.

10 июня исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан сказал, что считает низкий уровень смертности от коронавируса в России необычным. "Низкий показатель смертности в России сложно понять, исходя из того, что уровень ее населенности и системы здравоохранения в целом схож с европейским", – отметил он.

Теги: Россия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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