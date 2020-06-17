В резиденции Путина в Подмосковье установили дезинфекционный тоннель

Дезинфекционный тоннель, который установили в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, сделали в России.

В подмосковной резиденции "Ново-Огарево" президента РФ Владимира Путина установлен сделанный в России дезинфекционный тоннель. Об этом 16 июня проинформировал портал правительства Пензенской области.

"В Ново-Огарево установлен дезинфекционный тоннель производства завода "Моторные технологии", на котором выполнена надпись "сделано в Пензе"... Уникальная пензенская разработка предназначена для массовой поточной обработки персонала компаний", – говорится в сообщении.

В правительстве региона рассказали, что производить такие тоннели местное предприятие начало под брендом Mizotty в мае текущего года.

Видео с дезинфицирующим тоннелем опубликовали 16 июня в Twitter пользователя "Кремлевский пул РИА".

"В резиденции Путина появился дезинфицирующий тоннель. Человека дезинфицируют туманным облаком. Тоннель разработала пензенская компания", – сказано в твите.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Россия занимает третье место в мире по распространению коронавирусной инфекции после США и Бразилии. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране заболело 544 725 человек, умерло 7274, выздоровело 293 780.