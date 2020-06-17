Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В резиденции Путина в Подмосковье установили дезинфекционный тоннель

Дезинфекционный тоннель, который установили в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, сделали в России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дезинфицируют туманным облаком
Дезинфицируют туманным облаком
Скриншот: Кремлевский пул РИА / Twitter

В подмосковной резиденции "Ново-Огарево" президента РФ Владимира Путина установлен сделанный в России дезинфекционный тоннель. Об этом 16 июня проинформировал портал правительства Пензенской области.

"В Ново-Огарево установлен дезинфекционный тоннель производства завода "Моторные технологии", на котором выполнена надпись "сделано в Пензе"... Уникальная пензенская разработка предназначена для массовой поточной обработки персонала компаний", – говорится в сообщении.

В правительстве региона рассказали, что производить такие тоннели местное предприятие начало под брендом Mizotty в мае текущего года.

Видео с дезинфицирующим тоннелем опубликовали 16 июня в Twitter пользователя "Кремлевский пул РИА".

"В резиденции Путина появился дезинфицирующий тоннель. Человека дезинфицируют туманным облаком. Тоннель разработала пензенская компания", – сказано в твите.

Россия занимает третье место в мире по распространению коронавирусной инфекции после США и Бразилии. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране заболело 544 725 человек, умерло 7274, выздоровело 293 780.

Теги: Россия, туман, Подмосковье, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, дезинфекция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Британии умер уличный кот Боб, ставший героем бестселлера
В Британии умер уличный кот Боб, ставший героем бестселлера
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS