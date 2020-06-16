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Российский минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса на людях

Министерство здравоохранения РФ выдало первые разрешения на испытание российской вакцины от COVID-19 на людях. Две формы одной вакцины протестируют на здоровых добровольцах.

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Ученые протестируют вакцины "Гам-КОВИД-Вак" и "Гам-КОВИД-Вак Лио" на здоровых добровольцах
Ученые протестируют вакцины "Гам-КОВИД-Вак" и "Гам-КОВИД-Вак Лио" на здоровых добровольцах
Фото: depositphotos.com

В России начнутся испытания вакцины от коронавируса на людях, разрешение выдал минздрав страны, информация об этом размещена в реестре клинических исследований, сообщает "Медуза" 16 июня.

Клинические исследования будет проводить Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Испытания будут проходить на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета, отметило издание.

Исследователи планируют протестировать вакцины "Гам-КОВИД-Вак" и "Гам-КОВИД-Вак Лио". Вероятно, речь идет о двух разных формах одной вакцины. Каждую из них испытают на 43 здоровых добровольцах.

По данным реестра минздрава, дата окончания испытаний – 31 декабря 2020 года.

Россия занимает третье место в мире по распространению коронавирусной инфекции после США и Бразилии. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране заболело 544 725 человек, умерло 7274, выздоровело 293 780.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

15 мая американский президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.

19 мая в США заявили об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях.

Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали соглашение о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, COVID-19
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