Пекин ввел ограничения на выезд из города из-за новой вспышки COVID-19

Власти Пекина приостановили междугородние автобусные маршруты с близлежащими провинциями Хэбэй и Шаньдун из-за вспышки COVID-19 на рынке "Синьфади".

За все время эпидемии в КНР были инфицированы 84 378 человек, скончались 4638 Фото: EPA

Во вторник, 16 июня, власти Пекина запретили выезжать из города людям из групп риска из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке "Синьфади". Об этом сообщает Reuters.

Людям из высокого риска, в том числе и тем, которые находились в тесном контакте с заболевшими COVID-19, запретили покидать город. Также запрещено выезжать работникам такси и тем, кто подвозит попутчиков.

Власти китайской столицы также приостановили междугородние автобусные маршруты между Пекином и близлежащими провинциями Хэбэй и Шаньдун.

13 июня в Пекине закрыли для санитарной обработки рынок "Синьфади". Причиной закрытия рынка стала вспышка коронавируса. По данным национальной комиссии по здравоохранению, на Пекин пришлись все шесть случаев внутренней передачи коронавируса за 12 июня.

Более чем 10 тыс. человек, связанных с рынком "Синьфади", планируют протестировать на SARS-CoV-2.