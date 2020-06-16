Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Пекин ввел ограничения на выезд из города из-за новой вспышки COVID-19

Власти Пекина приостановили междугородние автобусные маршруты с близлежащими провинциями Хэбэй и Шаньдун из-за вспышки COVID-19 на рынке "Синьфади".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За все время эпидемии в КНР были инфицированы 84 378 человек, скончались 4638
За все время эпидемии в КНР были инфицированы 84 378 человек, скончались 4638
Фото: EPA

Во вторник, 16 июня, власти Пекина запретили выезжать из города людям из групп риска из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке "Синьфади". Об этом сообщает Reuters.

Людям из высокого риска, в том числе и тем, которые находились в тесном контакте с заболевшими COVID-19, запретили покидать город. Также запрещено выезжать работникам такси и тем, кто подвозит попутчиков.

Власти китайской столицы также приостановили междугородние автобусные маршруты между Пекином и близлежащими провинциями Хэбэй и Шаньдун.

13 июня в Пекине закрыли для санитарной обработки рынок "Синьфади". Причиной закрытия рынка стала вспышка коронавируса. По данным национальной комиссии по здравоохранению, на Пекин пришлись все шесть случаев внутренней передачи коронавируса за 12 июня.

Более чем 10 тыс. человек, связанных с рынком "Синьфади", планируют протестировать на SARS-CoV-2.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. За все время эпидемии в КНР были инфицированы 84 378 человек, скончались 4638.

Теги: Китай, Пекин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS