Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля

Кабинет Министров Украины продлил более чем на месяц действие адаптивного карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина в стране до 31 июля 2020 года. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", такое решение было принято на заседании правительства 17 июня.

"Ослабление карантинных мероприятий многие восприняли как отмену карантина, и имеем такой результат. Коронавирус никуда не исчез, и угрозы от него и для нашей медицинской системы, и для украинской экономики, к сожалению, не стали меньше. Я понимаю, что люди устали от карантина в любой форме, однако пока нет более эффективного средства противостоять распространению вируса", – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль перед голосованием.

Глава правительства также призвал мэров украинских городов "выпустить максимальное количество общественного транспорта на маршруты".

"При необходимости разработайте новые. Но люди не должны стоять в очередях и ехать в переполненных душных маршрутках. Это ваша ответственность, как руководителей городов и перевозчиков, которые такое допускают", – заявил он.

Шмыгаль добавил, что за последние семь дней коронавирусом в Украине заразились 4853 человека, что является максимальным показателем с начала эпидемии.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.