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Кабмин намерен продлить карантин до 31 июля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан "не отрываться от реальности" и соблюдать карантинные требования.

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Адаптивный карантин будет продлен до 31 июля, заявил Шмыгаль
Адаптивный карантин будет продлен до 31 июля, заявил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании продлит действие адаптивного карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, до 31 июля. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом перед началом заседания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В связи с ростом коронавирусных больных мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля текущего года", – сказал он.

Премьер призвал граждан "не отрываться от нашей реальности" и выполнять карантинные требования: носить маски, соблюдать дистанцию и пользоваться санитайзерами.

По словам Шмыгаля, правительство также собирается внести изменения в постановление об адаптивном карантине, чтобы предусмотреть возможность ужесточения карантина, "если будет такая необходимость".

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

Теги: Украина, Кабинет Министров, эпидемия, правительство, карантин, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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