В Киеве вопреки запрету работали рестораны и ночные клубы – Кличко

По словам мэра Киева Виталия Кличко, за месяц работы группы по контролю за соблюдением карантина в столице составили 325 протоколов о нарушениях.

Штрафы за несоблюдение карантина составляют от 17 тыс. грн до 340 тыс. грн Фото: ЕРА

В Киеве некоторые рестораны и ночные клубы нарушают карантинные ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июня сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он объяснил, что контролируют соблюдение карантина мобильные группы, состоящие в том числе из правоохранителей и чиновников.

"За месяц работы группы проверили уже более 2 тыс. объектов. Было составлено 325 протоколов о нарушениях. В частности, нарушения зафиксировали в работе ресторанов и ночных клубов, которые не имели права работать. Также ежедневно [фиксируется] – несоблюдение масочного режима гражданами", – сказал Кличко.

Он отметил, что штрафы для граждан составляют от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн, а для заведения – от 34 тыс. до 340 тыс. гривен.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

В Киеве за последние 24 часа зафиксировано две смерти и 41 новый случай COVID-19.