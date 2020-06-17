Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

В Киеве вопреки запрету работали рестораны и ночные клубы – Кличко

По словам мэра Киева Виталия Кличко, за месяц работы группы по контролю за соблюдением карантина в столице составили 325 протоколов о нарушениях.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Штрафы за несоблюдение карантина составляют от 17 тыс. грн до 340 тыс. грн
Штрафы за несоблюдение карантина составляют от 17 тыс. грн до 340 тыс. грн
Фото: ЕРА

В Киеве некоторые рестораны и ночные клубы нарушают карантинные ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июня сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он объяснил, что контролируют соблюдение карантина мобильные группы, состоящие в том числе из правоохранителей и чиновников.

"За месяц работы группы проверили уже более 2 тыс. объектов. Было составлено 325 протоколов о нарушениях. В частности, нарушения зафиксировали в работе ресторанов и ночных клубов, которые не имели права работать. Также ежедневно [фиксируется] – несоблюдение масочного режима гражданами", – сказал Кличко.

Он отметил, что штрафы для граждан составляют от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн, а для заведения – от 34 тыс. до 340 тыс. гривен.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

В Киеве за последние 24 часа зафиксировано две смерти и 41 новый случай COVID-19.

Теги: Киев, Виталий Кличко, штраф, карантин, ресторан, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS