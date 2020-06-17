В Украине с COVID-19 лучше всего борются Луганская и Хмельницкая ОГА. Инфографика

Вчера 20.36

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ежедневно делают тесты на коронавирус – все они были отрицательными, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. 12 июня коронавирус подтвердили у первой леди Елены Зеленской, а 16 июня стало известно о ее госпитализации.