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В Украине с COVID-19 лучше всего борются Луганская и Хмельницкая ОГА. Инфографика

В Министерстве развития общин и территорий Украины составили рейтинг выполнения облгосадминистрациями решений Кабинета Министров в сфере борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом проинформировал 17 июня сайт Кабмина. Рейтинг составляли по семи показателям, разделенным по двум направлениям: выполнение поручений правительства (соблюдение режима въезда-выезда из областей, ситуация с обеспечением обсервации, ситуация с выплатами зарплат медикам, соцзащита во время карантина) и выполнение поручений премьер-министра, в частности дезинфекция и обеспечение населения ПЦР-тестированием. Больше всех баллов получили Луганская и Хмельницкая области, меньше всех – Львовская. 17 июня стало известно об антирекорде в Украине: за сутки COVID-19 подтвердили у 758 человек, 31 больной умер. Общее число случаев коронавируса в стране превысило 33 тыс.
 
| Сегодня 09.54 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: рейтинг, Луганская область, зарплата, эпидемия, Львовская область, Хмельницкая область, карантин, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус, обсервация, дезинфекция
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