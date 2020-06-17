В Украине с COVID-19 лучше всего борются Луганская и Хмельницкая ОГА. Инфографика
В Министерстве развития общин и территорий Украины составили рейтинг выполнения облгосадминистрациями решений Кабинета Министров в сфере борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом проинформировал 17 июня сайт Кабмина. Рейтинг составляли по семи показателям, разделенным по двум направлениям: выполнение поручений правительства (соблюдение режима въезда-выезда из областей, ситуация с обеспечением обсервации, ситуация с выплатами зарплат медикам, соцзащита во время карантина) и выполнение поручений премьер-министра, в частности дезинфекция и обеспечение населения ПЦР-тестированием. Больше всех баллов получили Луганская и Хмельницкая области, меньше всех – Львовская. 17 июня стало известно об антирекорде в Украине: за сутки COVID-19 подтвердили у 758 человек, 31 больной умер. Общее число случаев коронавируса в стране превысило 33 тыс.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому ежедневно делают тесты на коронавирус – все они были отрицательными, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. 12 июня коронавирус подтвердили у первой леди Елены Зеленской, а 16 июня стало известно о ее госпитализации.
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