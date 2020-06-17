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В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека, скончались двое

По данным мэра Киева Виталия Кличко, за сутки в столице коронавирусную инфекцию подтвердили у семилетней девочки и четырех мальчиков в возрасте от одного года до шести лет.

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12% инфицированных коронавирусом киевлян медики
12% инфицированных коронавирусом киевлян – медики
Фото: pixabay.com

В Киеве за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 41 человека. Об этом 17 июня сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его данным, среди заболевших есть семилетняя девочка и четыре мальчика в возрасте от одного года до шести лет.

Общее число случаев COVID-19 достигло в Киеве 4026.

За последние 24 часа скончались два человека с коронавирусом, в Киеве жертвами эпидемии стали в общей сложности 94 человека.

"За период пандемии в столице заболели 582 медицинских работника, то есть 12% всех инфицированных киевлян. Подавляющее большинство из них подхватили вирус на работе", – рассказал Кличко.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

Теги: Киев, Виталий Кличко, жертвы, инфекция, мальчик, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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