В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека, скончались двое

По данным мэра Киева Виталия Кличко, за сутки в столице коронавирусную инфекцию подтвердили у семилетней девочки и четырех мальчиков в возрасте от одного года до шести лет.

В Киеве за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 41 человека. Об этом 17 июня сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его данным, среди заболевших есть семилетняя девочка и четыре мальчика в возрасте от одного года до шести лет.

Общее число случаев COVID-19 достигло в Киеве 4026.

За последние 24 часа скончались два человека с коронавирусом, в Киеве жертвами эпидемии стали в общей сложности 94 человека.

"За период пандемии в столице заболели 582 медицинских работника, то есть 12% всех инфицированных киевлян. Подавляющее большинство из них подхватили вирус на работе", – рассказал Кличко.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.