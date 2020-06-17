Многие уверовали, что с началом лета коронавирус утратил силу, но я не могу это подтвердить – главврач Александровской больницы

Главврач киевской Александровской больницы Людмила Антоненко заявила, что в последние недели больные с COVID-19 поступают с высокой температурой, как было в начале эпидемии.

Количество инфицированных COVID-19 в Киеве "явно увеличилось". Об этом в интервью "КП в Украине" заявила Людмила Антоненко, главный врач киевской Александровской больницы, которая принимает пациентов с коронавирусом.

"К нам привозят больных с пневмоний средней и тяжелой степени. В день приходится принимать до 50 пациентов по "скорой". Не во всех случаях подтверждается COVID-19, но количество инфицированных явно увеличилось. И вот какая особенность: если недели три тому назад мы наблюдали пациентов с пневмониями без высокой температуры, то сейчас у больных преимущественно лихорадка – такая, как была в начале эпидемии. Высокая температура до 39 °С, которая плохо сбивается препаратами, очень сильная слабость", – отметила она.

По словам Антоненко, "многие уверовали, что с началом лета вирус утратил свою силу". "Но я не могу это подтвердить. Он никуда не делся, остается таким же агрессивным, как был, и так же легко передается при контактах с инфицированными больными", – подчеркнула врач.

По ее мнению, карантин в Украине длился очень долго, поэтому "все устали и утратили ощущение реальности".

"Сегодня мы наблюдаем фактически безмасочный режим. Даже в наших стационарах, за исключением инфекционного отделения, мне приходится делать замечания персоналу: наденьте правильно маску. Это я к тому, что и медики, которые напрямую не работают с больными COVID-19, забывают, что эпидемия продолжается", – рассказала Антоненко.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

В Киеве за последние 24 часа зафиксировано две смерти и 41 новый случай COVID-19.