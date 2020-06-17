Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Бразилии зафиксирован самый большой суточный прирост инфицированных коронавирусом – почти 35 тыс.

В Бразилии, которая занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом, инфекцию подтвердили уже у 923 189 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бразилия является одной из самых пострадавших от коронавируса стран
Бразилия является одной из самых пострадавших от коронавируса стран
Фото: EPA

16 июня в Бразилии коронавирус подтвердили еще у 34 918 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Это рекордный суточный прирост в стране с начала вспышки эпидемии, отметила бразильская редакция Reuters. До этого максимальное число новых случаев было зарегистрировано 30 мая – 33 274.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Бразилии увеличилось до 923 189. От инфекции в стране умер 45 241 человек, в том числе 1282 – за последние сутки. Летальность от коронавируса в Бразилии составляет 4,9%.

От инфекции в стране вылечилось 441 729 человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса в мире в режиме онлайн, Бразилия занимает второе место после США по числу инфицированных коронавирусом и количеству летальных случаев. 

Панамериканская организация здравоохранения 16 июня завила, что в Бразилии не наблюдается замедления пандемии. Организация указала, что эпидемия еще не достигла пика в Латинской Америке, и призвала продолжать меры по предотвращению распространения инфекции. 

По прогнозу Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона (США), к августу количество летальных случаев от коронавируса в Бразилии может превысить 125 тыс. (население Бразилии – более 209 млн). Глава института доктор Кристофер Мюррей считает, что Бразилия должна последовать примерам Китая, Италии, Испании и США и ввести строгий карантин, чтобы уменьшить негативные последствия пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,17 млн, из них более 3,95 млн вылечились, а 443,7 тыс. умерли.

Теги: эпидемия, Бразилия, Латинская Америка, лечение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, дексаметазон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Похожа на ангела". Звезда "Великолепного века" Карахан засветила ноги в ультрамини
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
"Еда, как у нормальных людей". Потап отвез сына от Горовой к деду
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
Киану Ривз проведет виртуальное свидание с тем, кто заплатит за это больше всех
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
"Дима ест мою голову". Сестра Комарова показала архивные фото с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS