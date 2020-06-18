Состояние Елены Зеленской, у которой обнаружили COVID-19, стабильное

Первая леди Украины Елена Зеленская, у которой обнаружили COVID-19, проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции под наблюдением врачей.

О том, что Зеленская сдала положительный тест на коронавирус, стало известно 12 июня Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает находиться в стационаре киевской больнице после того, как у нее обнаружили COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в Telegram.

У нее установлен диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония".

"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", – говорится в сообщении.

Супруга президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции под наблюдением врачей. Владимир Зеленский и его дети завтра будут сдавать повторные ПЦР-тесты.

О том, что супруга президента сдала положительный тест на коронавирус, стало известно 12 июня. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. После этого первую леди госпитализировали.

Из-за заражения супруги Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

Зеленский, как проинформировали на Банковой, ежедневно проходит тестирование на коронавирус, а также медосмотры.