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В онкодиспансере в Ровно обнаружили COVID-19, проводится массовое тестирование

Коронавирусную инфекцию обнаружили у младшего медработника Ровенского областного онкодиспансера, больного медика отправили на самоизоляцию.

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В помещениях проводят дезинфекцию
В помещениях проводят дезинфекцию
Фото: Рівненський обласний протипухлинний центр / Facebook

В Ровенском областном противоопухолевом центре (онкодиспансере) коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из представителей медицинского персонала. Об этом 18 июня проинформировала в Facebook Ровенская областная государственная администрация (ОГА).

"В Ровенском онкодиспансере есть один подтвержденный случай заболевания COVID-19 у младшего медработника. Он находится на самоизоляции. С целью недопущения распространения болезни в учреждении провели 219 проб ИФА-диагностики, из них четыре – положительные. Этим людям проводят ПЦР-исследования, после этого будут определены контактные лица", – говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что на обсервацию закрыли хирургический корпус медучреждения.

"Проводится дезинфекция помещений, впоследствии заведение приступит к работе в обычном режиме", – рассказали чиновники.

https://www.facebook.com/RivneODA/posts/1393096554217006

4 июня местное "Радіо ТРЕК" сообщало, что коронавирус обнаружили у младшей сестры областного противоопухолевого центра.

На утро 18 июня в Украине число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 063 (в Ровенской области – 2572). Зафиксировано с начала эпидемии 966 летальных случаев, 15 447 человек вылечились.

Теги: медицина, Ровенская область, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, обсервация, тестирование, самоизоляция
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