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В Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это новый суточный рекорд

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 34 984, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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В Украине ухудшается эпидемическая ситуация
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация
Фото: EPA

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 19 июня.

Это абсолютный рекорд. С начала вспышки коронавируса впервые зафиксировано более 900 новых случаев за день. До этого рекордный суточный прирост был установлен 17 июня – 829.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984.

От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, в том числе 19 – за последние сутки. Выздоровело 16 033 больных (+586 за сутки), 17 966 продолжают болеть.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 9767 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 343 больных.

В Украине методом полимеразной цепной реакции провели 542 247 тестирований на коронавирус, еще 115 494 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны: 

  • Винницкая область – 1596;
  • Волынская область – 1673;
  • Днепропетровская область – 1021;
  • Донецкая область – 350;
  • Житомирская область – 1201;
  • Закарпатская область – 1960;
  • Запорожская область – 547;
  • Ивано-Франковская область – 1940;
  • Киев – 4176;
  • Киевская область – 2142;
  • Кировоградская область – 604;
  • Луганская область – 71;
  • Львовская область – 3540;
  • Николаевская область – 338;
  • Одесская область – 1200;
  • Полтавская область – 289;
  • Ровенская область – 2693;
  • Сумская область – 246;
  • Тернопольская область – 1605;
  • Харьковская область – 1744;
  • Херсонская область – 185;
  • Хмельницкая область – 608;
  • Черкасская область – 585;
  • Черновицкая область – 4211;
  • Черниговская область – 459. 
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2006827366108648

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что резкий рост числа новых случаев коронавируса в стране связан со смягчением карантина (ограничения ослабляют с 11 мая). По его словам, профилактические меры граждане часто не соблюдают.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,48 млн, из них более 4,15 млн вылечились, а 453,9 тыс. умерли. 

Теги: СНБО, карантин, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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