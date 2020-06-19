В Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это новый суточный рекорд

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 19 июня.
Это абсолютный рекорд. С начала вспышки коронавируса впервые зафиксировано более 900 новых случаев за день. До этого рекордный суточный прирост был установлен 17 июня – 829.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 34 984.
От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, в том числе 19 – за последние сутки. Выздоровело 16 033 больных (+586 за сутки), 17 966 продолжают болеть.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 9767 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 343 больных.
В Украине методом полимеразной цепной реакции провели 542 247 тестирований на коронавирус, еще 115 494 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что резкий рост числа новых случаев коронавируса в стране связан со смягчением карантина (ограничения ослабляют с 11 мая). По его словам, профилактические меры граждане часто не соблюдают.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,48 млн, из них более 4,15 млн вылечились, а 453,9 тыс. умерли.