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Коронавирусом в мире заразились почти 8,5 млн человек

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 жертвами болезни в мире стали 453 981 человек.

Вспышка нового коронавируса началась в конце 2019 года в Китае
Вспышка нового коронавируса началась в конце 2019 года в Китае
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 19 июня во всем мире коронавирусом заразилось 8 488 976человек (+140 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 453 981 человек (+5 тыс.), выздоровели 4 155 099.

В США число инфицированных достигло 2 191 052, умерло 118 434, излечилось 599 115 человека.

В Бразилии заболело 978 142 человек, 47 748 умерших и 534 580 излечившихся.

Далее следует Россия – 560 321 инфицированных, 7650 умерших и 313 409 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 380 532 человек, 12 573 умерли, 204 711 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 301 935 человек, умерло 42 373.

Перу догоняет Испанию по числу заболевших – сейчас там 244 388 инфицированных, летальных случаев 7461.

К отметке в 200 тыс. заболевших приближается Иран. На сегодняшний день там зарегистрировано 197 647 заболевших и 9272 летальных случаев по официальной статистике.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 18 июня в Украине число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 063. Зафиксировано с начала эпидемии 966 летальных случаев, 15 447 человек вылечились. 

Теги: Россия, США, Иран, Индия, Великобритания, Перу, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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