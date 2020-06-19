В трех областях Украины инцидентность COVID-19 превысила показатель в 40 человек на 100 тыс. населения – Минздрав

10 областей Украины и Киев не соответствуют условиям второго этапа ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Количество проведенных лабораторных тестов на COVID-19 находится в пределах допустимых норм во всех регионах Украины Фото: depositphotos.com

Во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях инцидентность инфицирования коронавирусом превысила показатель в 40 человек на 100 тыс. населения. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Неудовлетворительные показатели инцидентности зафиксированы еще в семи регионах страны – на Волыни, в Закарпатье, в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Харьковской областях.

Все эти 10 регионов Украины не соответствуют условиям второго этапа ослабления карантина. По той же причине условиям ослабления карантинных ограничений не отвечает и Киев.

Помимо этого, в Закарпатье превышена норма загруженности больниц.

Количество проведенных лабораторных тестов на COVID-19 находится в пределах допустимых норм во всех регионах Украины.

Скриншот: moz.gov.ua

За последние сутки в Украине выявили еще 921 случай инфицирования коронавирусом. Это абсолютный антирекорд. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране возросло до 34 984. От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, выздоровело 16 033 больных.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.