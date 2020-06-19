Экс-чиновник, подавший в суд на Путина, умер от коронавируса – СМИ и соцсети

18 июня в больнице Санкт-Петербурга скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, известный тем, что подал в суд иск, ответчиком по которому должен был выступать президент России Владимир Путин. О смерти экс-чиновника сообщил Telergam-канал Mash.
Эту информацию подтвердил источник агентства "Интерфакс". Официального подтверждения нет.
27 мая "Коммерсантъ" сообщал, что 58-летнего Игнатьева госпитализировали с двухсторонней пневмонией в тяжелом состоянии; его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Он руководил республикой с 2010-го по 2020 год. В январе Путин уволил Игнатьева в связи с утратой доверия. Это произошло после скандала – губернатор заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, видео попало в интернет.
20 мая стало известно, что бывший чиновник обжаловал указ об увольнении в Верховном суде РФ. Рассмотрение дела было назначено на 30 июня.