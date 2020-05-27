Верховный суд РФ рассмотрит дело, в котором ответчиком будет Путин

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, которого президент России уволил в связи "с утратой доверия" в январе 2020 года, обжалует в Верховном суде указ Путина.

30 июня Верховный суд России рассмотрит дело, ответчиком в котором является президент РФ Владимир Путин, карточка производства размещена на сайте ВС. Дело №АКПИ20-276 поступило в высшую судебную инстанцию РФ 20 мая.

Иск против Владимира Путина подал бывший глава Чувашской республики Михаил Инатьев. Он будет оспаривать указ президента Российской Федерации от 29 января 2020 года №68 "О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики".

Михаил Игнатьев руководил Чувашской Республики с 29 августа 2010-го по 29 января 2020 года. Был снят с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия". По информации РБК, большинство снятых с такой формулировкой губернаторов становились фигурантами уголовных дел, но Игнатьеву этого удалось избежать.

"Единственным главой субъекта федерации, отправленным в отставку с такой формулировкой и избежавшим возбуждения уголовного дела, был мэр Москвы Юрий Лужков. В 2010 году его полномочия были досрочно прекращены президентом Дмитрием Медведевым "в связи с утратой доверия", – отметило издание.

РБК отмечает, что Игнатьев был замешан в нескольких скандалах. Незадолго до увольнения он заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию для того, чтобы зарабатывать на разных схемах и предложил "их мочить, как в народе говорят". Позже он извинился и заявил, что его слова переиначили.