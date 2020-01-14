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Кремль опубликовал видео с танцем Путина и Буша-младшего

Кремль опубликовал архивное видео с 2008 года, на котором российский президент Владимир Путин и тогдашний американский лидер Джордж Буш – младший танцуют под "Барыню". Путин танцевал в хороводе на сцене, а Буш-младший – с одной из артисток перед сценой. В Кремле встречу двух президентов в Сочи назвали теплой и отметили, что они много гуляли и общались. Видео показали в рамках проекта "Путин. 20 лет", который включает в себя архивные фото и видео, снятые кремлевскими фотографами и операторами. Пока что опубликованы материалы с 2000-го по 2009 год.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Путин и Буш-младший станцевали вместе в 2008 году
Путин и Буш-младший станцевали вместе в 2008 году
Скриншот: Лентач / Facebook
видео

Видео: TASS / YouTube
Теги: Владимир Путин
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