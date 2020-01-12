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Путин и Макрон говорили об Украине – пресс-служба Кремля

В Кремле не уточнили подробности разговора об Украине президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

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Макрон (на фото слева) и Путин пообщались по телефону
Макрон (на фото слева) и Путин пообщались по телефону
Фото: ЕРА

12 января президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого поднималась тема Украины. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

"Затрагивались тематика внутриукраинского конфликта", – сказано в сообщении.

Подробностей обсуждения войны на Донбассе в Кремле не привели.

Помимо Украины, Макрон и Путин обсуждали, по данным пресс-службы российского президента, ситуацию в Ливии и Сирии.

Французская сторона пока не публиковала свою версию разговора.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Макрон и Путин обсуждали Украину в ходе телефонного разговора 3 января 2020 года. По версии Кремля, лидеры позитивно оценили обмен удерживаемыми лицами между украинскими властями и ОРДЛО.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, Кремль, телефоны, война в Украине, война на Донбассе, Эммануэль Макрон
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