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Макрон заявил, что хочет сохранить отношения с Великобританией после Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что выход Великобритании из Евросоюза является испытанием.

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Макрон в новогодней речи вспомнил о Великобритании
Макрон в новогодней речи вспомнил о Великобритании
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем поздравлении заявил, что хочет сохранить прочные отношения между Францией и Великобритании после Brexit. Об этом сообщает 20 minutes со ссылкой на AFP.

По его словам, выход Великобритании из Евросоюза является испытанием.

В своей речи Макрон призвал к созданию суверенной Европы с точки зрения безопасности, обороны, технологий и климата. Французский лидер подчеркнул, что Европа гордится своей демократической моделью, которая сочетает свободу и солидарность.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января 2020 года.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что намерен до 25 декабря внести на рассмотрение британского парламента соглашение о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, если Консервативная партия победит на парламентских выборах и он получит возможность снова возглавить правительство.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные выборы. Консервативная партия получила 364 места в парламенте, а Джонсон остался премьер-министром.

20 декабря Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января. Законопроект проходит дальнейшую проверку в парламенте. Дебаты по плану выхода из ЕС пройдут 7-го, 8-го и 9 января, когда парламентарии вернутся после рождественских каникул. Из ЕС Великобритания выйдет лишь формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

Теги: Франция, Великобритания, технологии, Европейский союз, Европа, безопасность, Эммануэль Макрон
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