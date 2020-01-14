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Якутский шаман Габышев снова собрался в поход на Москву – "изгонять" Путина

Шаман Александр Габышев из Якутска объявил о новом походе в Москву, чтобы "изгнать" из Кремля президента России Владимира Путина, которого он называет "демоном". Он собирается выдвинуться со своими сторонниками в столицу РФ в марте этого года.

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Габышев призывает добровольцев по всей России вступать в его отряд
Габышев призывает добровольцев по всей России вступать в его отряд
Фото: svoboda.org

Якутский шаман Александр Габышев, который уже дважды отправлялся в Москву "изгонять" президента России Владимира Путина, решил возобновить свой поход в марте. Об этом он сообщил в своем видеообращении на YouTube-канале "Якут шаман! Шаман идет!".

"Поход запланирован в марте. Всем отрядом выйдем отсюда, независимо от решений судебных властей. Я подчиняюсь только законам Бога. Он сказал в марте – значит, в марте", – сказал Габышев.

Он призывает добровольцев по всей России вступать в его отряд.

Шаман сказал, что выбрал путь воина, однако отряд его "будет идти мирным путем", чтобы "демон был изгнан мирными методами". 

ВИДЕО
Видео: Якут шаман! Шаман идет! / YouTube

Габышев с марта 2019 года шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году собирался "изгнать" Путина; он считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышев высказывал мнение, что в России должно быть народовластие, и собирался инициировать "народные восстания".

Сторонник Габышева рассказал, что в ночь на 19 сентября шамана увезли "сотрудники спецслужб". Это произошло на границе Бурятии и Иркутской области. 

После этого пресс-служба министерства здравоохранения Якутии сообщила, что шамана поместили в психиатрическую клинику в Якутске, а позже отправили под подписку о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму

7 декабря Габышев во второй раз отправился в Москву "изгонять" Путина и был задержан через три дня после начала похода. Его отпустили под подписку о невыезде. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Москва, Кремль, Александр Габышев
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