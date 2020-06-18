Несколько областей могут закрыться на жесткий карантин с 22 июня – Ляшко

Украина движется по сценарию умеренной сезонности коронавируса, но без соблюдения карантинных мер может с 22 июня закрыть на жесткий карантин несколько областей, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Без соблюдения карантинных мер в Украине с 22 июня могут закрыться на жесткий карантин несколько областей. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он рассказал, что для Украины есть четыре варианта развития событий: "черный", "желтый", "желто-зеленый" и "зеленый". В данный момент Украина движется по "желтому" сценарию – то есть умеренная сезонность.

"Если все будут придерживаться карантинных мер, у нас есть шанс перейти в "желто-зеленую" линию (2,5 тыс. летальных случаев до конца года)... Если мы будем двигаться без сезонности, то в некоторых областях жесткий карантин может возобновиться уже с 22 июня. Если будем двигаться по "желто-зеленому" сценарию, можем три-четыре месяца пройти без карантина. Но если не придерживаться ограничений, то мы можем уже некоторые области запускать в жесткий карантин", – отметил Ляшко.

По его словам, если бы Украина в марте не внедрила карантин, до конца года эпидемия в Украине развивалась бы по "черному" сценарию – 145 тыс. умерших.

Он подчеркнул, что в Украине наблюдается значительный рост заболеваний после послабления карантина.

"В новом постановлении правительства четко прописано, что карантин распространяется в целом на территории Украины до 31 июля и имеет такие ограничения: масочный режим в общественных зданиях и общественном транспорте, запрет деятельности детских учреждений отдыха, ограниченное количество людей в общепитах, магазинах из расчета один человек на 10 м², массовые мероприятия – не более одного человека на 5 м², запрет на перевозку пассажиров более, чем определенных мест", – сказал главный санврач.

Он добавил, что индикаторами для усиления карантинных ограничений является загруженность коек, количество тестирований на 100 тыс. населения.

В Украине за сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшее число, зафиксированное в стране за время пандемии. За указанный период умерло 23 человека, выздоровело 504. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063, зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.