Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Число заболевших COVID-19 украинцев по сравнению с показателями месячной давности возросло в два раза – Степанов

Больше всего новых случаев COVID-19 было выявлено во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: Это все результат того, что мы полностью отменили карантинные ограничения
Степанов: Это все результат того, что мы полностью отменили карантинные ограничения
Фото: Максим Степанов / Facebook

Количество украинцев, заболевших COVID-19, по сравнению с показателями месячной давности возросло в два раза. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За сутки коронавирусную инфекцию выявили в том числе у 61 ребенка и 66 медработников.

Госпитализировано по всей стране 195 человек.

За указанный период было проведено 21 204 тестирования, из них 12 106 – методом ПЦР и 9098 ИФА-тестов, отметил министр.

Больше всего новых случаев было зафиксировано во Львовской области (171), Закарпатской области (74) и Ровенской области (73).

"Это все результат того, что мы, украинцы, полностью отменили карантинные ограничения. Нам нужно вдуматься в эти цифры", – добавил Степанов.

В Украине за сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшее число, зафиксированное в стране за время пандемии. За указанный период умерли 23 человека, выздоровели 504. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063, зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

Теги: Украина, эпидемия, карантин, ограничения, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Я сделаю все, чтобы он не развелся". Репяхова призналась, что водитель Павлика был против их отношений
  "Я сделаю все, чтобы он не развелся". Репяхова призналась, что водитель Павлика был против их отношений
"Как подготовить первенца к появлению братика или сестрички?". Беременная Tarabarova попросила совета и показала голый живот
"Как подготовить первенца к появлению братика или сестрички?". Беременная Tarabarova попросила совета и показала голый живот
"Убил свой мозг и, как следствие, человека". Арбенина высказалась о ДТП с Ефремовым
"Убил свой мозг и, как следствие, человека". Арбенина высказалась о ДТП с Ефремовым
"Водитель счел адекватным сесть в свою машину и въехать в нашу". Melovin обвинил таксиста в краже, вымогательстве и умышленном повреждении его авто
"Водитель счел адекватным сесть в свою машину и въехать в нашу". Melovin обвинил таксиста в краже, вымогательстве и умышленном повреждении его авто
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS