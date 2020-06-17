Число жертв COVID-19 в США превысило число американцев, погибших в Первой мировой войне

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу жертв пандемии COVID-19 – 117 тыс.

Американские солдаты во время наступательной операции в Аргонском лесу, осень 1918 года Фото: archives.gov

Количество смертельных случаев COVID-19 в США уже превышает количество погибших американцев во время Первой мировой войны, об этом 17 июня сообщило AFP.

За последние сутки число умерших было больше 700.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число летальных исходов составляет 117 030.

По подсчетам историков, в годы Первой мировой войны (1914–1918) Штаты потеряли убитыми 116 516 человек.

В апреле 2020 года потери США от эпидемии превысили число убитых военнослужащих во время вьетнамской кампании.

США занимают первое место в мире как по количеству жертв COVID-19, так и по числу инфицированных (2,141 млн).