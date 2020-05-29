Бостонский марафон отменили впервые за 124 года

Бостонский марафон был запланирован на 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса мэр города Мартин Уолш перенес событие на 14 сентября. Теперь организаторы и вовсе решили провести мероприятие в онлайн-формате.

Власти Бостона приняли решение отменить ежегодный Бостонский марафон, который проводится непрерывно 124 года. Вместо него пройдет ряд соревнований в онлайн-формате. Об этом 28 мая говорится на сайте марафона.

Марафон был запланирован на 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса мэр города Мартин Уолш перенес событие на 14 сентября. Однако теперь организаторы и вовсе решили провести мероприятие в онлайн-формат. Всем зарегистрированным участникам вернут взнос.

В начале сентября проведут ряд виртуальных мероприятий, связанных с марафоном. Участники виртуального забега должны будут преодолеть 42 километра в течение шести часов и предоставить доказательства результатов организаторам.

Отмена Бостонского марафона происходит впервые за его 124-летнюю историю. С 1897 года в третий понедельник апреля проводятся забеги на 42 и 195 км. Этот марафон считается одним из самых престижных в мире.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 29 мая во всем мире коронавирусом заразился 5 810 331 человек. Жертвами COVID-19 стали 360 332 человека, выздоровели 2 416 528.