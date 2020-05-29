Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
29 мая, 2020
 
Новости

Купили за $10,2 млн, продают за $14. Катчер и Кунис выставили свой дом на продажу.

Американские актеры, супруги Эштон Катчер и Мила Кунис продают свой трехэтажный особняк в Беверли-Хиллс, в котором прожили шесть лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эштон и Катчер воспитывают двух детей
Эштон и Катчер воспитывают двух детей
Фото: ЕРА

Американский актер Эштон Катчер и его супруга, актриса украинского происхождения Мила Кунис намерены продать свой трехэтажный особняк, расположенный в Беверли-Хиллс, за $ 14 млн. Об этом сообщает издание Variety. 

Дом, в котором проживают актеры, был построен в 1999 году. Катчер и Кунис приобрели его в 2014 году, заплатив за недвижимость $10,2 млн. В доме обустроены пять спальных комнат и пять душевых. 

В подвале дома оборудованы тренажерный зал, винная комната с системой регулировки температуры и сауна. 

Кунис и Катчер состоят в отношениях с 2012 года. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016). Пара зарегистрировала брак в 2015 году. 

Теги: США, недвижимость, Мила Кунис, Эштон Катчер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS