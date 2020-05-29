Купили за $10,2 млн, продают за $14. Катчер и Кунис выставили свой дом на продажу.

Американские актеры, супруги Эштон Катчер и Мила Кунис продают свой трехэтажный особняк в Беверли-Хиллс, в котором прожили шесть лет.

Американский актер Эштон Катчер и его супруга, актриса украинского происхождения Мила Кунис намерены продать свой трехэтажный особняк, расположенный в Беверли-Хиллс, за $ 14 млн. Об этом сообщает издание Variety.

Дом, в котором проживают актеры, был построен в 1999 году. Катчер и Кунис приобрели его в 2014 году, заплатив за недвижимость $10,2 млн. В доме обустроены пять спальных комнат и пять душевых.

В подвале дома оборудованы тренажерный зал, винная комната с системой регулировки температуры и сауна.

Кунис и Катчер состоят в отношениях с 2012 года. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016). Пара зарегистрировала брак в 2015 году.