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КИЕВ

Кличко рассказал, в каких больницах за время пандемии заболело больше медиков

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киевской городской больнице №3 COVID-19 заболели 89 медиков, а в больнице №8 – 44.

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Более 14% всех больных COVID-19 жителей Киева это медики, и большинство из них заразились во время работы
Более 14% всех больных COVID-19 жителей Киева – это медики, и большинство из них заразились во время работы
Фото: depositphotos.com

В Киеве больше всего больных COVID-19 медиков зафиксировано в городской больнице №3. Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Отмечу, что за время пандемии всего случаев заболевания коронавирусом среди медиков зафиксировали: в городской больнице №3 – 89 человек; в больнице №8 – 44 медика, в Центре экстренной медицины – 26 работников скорой помощи; в Александровской больнице – 23 медика", – сказал он.

Кличко подчеркнул, что эти случаи выявлены за весь период пандемии.

"И часть медицинских работников уже выздоровели. Количество инфицированных медиков мы публикуем каждый день", – добавил он.

Кроме того, по словам Кличко, более 14% всех больных жителей Киева – это медики и большинство из них заразились во время работы.

По состоянию на 29 марта в Киеве заболели COVID-19 2849 человек, из них 56 – за последние сутки. За период пандемии 65 жителей столицы умерли.

Теги: Киев, Виталий Кличко, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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