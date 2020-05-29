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КИЕВ

Кличко: В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 56 человек

За период пандемии в украинской столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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За сутки в Киеве от COVID-19 выздоровел 91 человек
За сутки в Киеве от COVID-19 выздоровел 91 человек
Фото: depositphotos.com

За последние сутки COVID-19 подтвердили у 56 жителей Киева, из них 17 – медики. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 29 мая во время онлайн пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии – 65 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – отметил Кличко.

По его словам, среди заболевших за сутки 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет, три девочки, которым четыре, восемь и девять лет, 29 мужчин от 26 до 67 лет и шесть мальчиков – от двух до 17 лет.

"Выздоровел за минувшие сутки в столице 91 человек. Всего коронавирус победили 597 жителей города. А больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 12, Деснянском – девять и в Голосеевском и Дарницком районах – по шесть случаев", – добавил столичный мэр.

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирусом инфицированы 22 811 человек, умерло 679 украинцев, 8934 вылечились.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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