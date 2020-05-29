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Вспышка СOVID-19 в больнице скорой помощи Киева. Кличко раскрыл подробности

28 мая LB.ua заявило о вспышке COVID-19 в больнице скорой помощи Киева. По словам мэра Киева Виталия Кличко, зараженные действительно были обнаружены, но на протяжении двух недель.

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Главврач больницы Александр Ткаченко заявил журналистам, что в учреждении не более 10 больных
Главврач больницы Александр Ткаченко заявил журналистам, что в учреждении не более 10 больных
Фото: depositphotos.com

Медиков с подтвержденным COVID-19 в больнице скорой помощи Киева обнаруживали в течение последних двух недель. Об этом 29 мая во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Относительно ситуации в больнице скорой помощи, информацию о которой вчера публиковали СМИ. На сегодняшний день в этом медучреждении в целом выявлен 21 медработник, инфицированный коронавирусом. Но обнаружили их не за один день, а в течение последних двух недель. И эти случаи попадали в общую статистику, которую мы публикуем ежедневно", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что более 14% (420 человек) всех больных жителей Киева – это медики. Кличко добавил, что большинство из них заразились на работе.

28 мая LB.ua, ссылаясь на медработников больницы скорой помощи Киева, заявило, что в медучреждении случилась вспышка COVID-19 среди медиков. Врачи рассказали, что в больнице не должны лежать больные COVID-19.

"Но бывает так, что человек поступил с чем-то другим, а коронавирус обнаружился потом или он уже в больнице заболел пневмонией. Скорее всего, мы имеем дело с внутрибольничной инфекцией. Инфекционисты приходят к больным, но ПЦР-тесты не назначают, только экспресс, а они отрицательные. Сотрудники просили не раз сделать ПЦР, но нам отвечали, что нет показаний. Проще поехать куда-то и сделать за деньги", – рассказал врач.

Защитными средствами медработники, по его словам, также обеспечивают себя самостоятельно.

Вместе с тем главврач больницы Александр Ткаченко заявил журналистам, что в учреждении не более 10 больных.

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирусом инфицированы 22 811 человек, умерло 679 украинцев, 8934 вылечились.

Теги: Киев, Виталий Кличко, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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