Кравчук рассказал, что проводит карантин вдвоем с супругой и сам готовит еду

Кравчук: Сегодня у нас были котлеты рыбные и салат. Это я сам организовал Кравчук Леонід Макарович - офіційна сторінка

В авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что боится коронавирусной инфекции и соблюдает карантин.

"Я всегда руководствуюсь тем, что человек должен жить в тех условиях, которые создаются в силу каких-то обстоятельств. Вот сейчас обстоятельство – коронавирус. Есть решение правительства, есть большая просьба от власти к нам – сидеть дома и этим самым помогать власти бороться против коронавируса. Да, это не совсем привычно, но во всяком случае это не смертельно. Это во-первых. Во-вторых, я, изучив в общих чертах принципы этого коронавируса COVID-19, до сих пор не совсем понимаю, что это. И поэтому, честно говоря, я немножко боюсь. Боюсь не заболеть, а что могут заразиться от меня близкие родные люди, которых я люблю, потому что я стану разносчиком. Честно говоря, я этого не пережил бы", – сказал Кравчук.

Он назвал себя дисциплинированным и сказал, что будет соблюдать условия карантина до конца.

"Пока всем нам не скажут, что есть больше возможностей, больше свободы. "Идите и живите так, как жили до этого", – подчеркнул первый президент.

Он сообщил, что никаких помощников по дому у него нет, а еду готовит он вместе с женой.

"Мы сами готовим кушать. Вот сегодня мы вместе делали обед... Я что-то делал, что-то – Антонина Михайловна. Пообедали – и пошли отдыхать. Так каждый день: утром, в обед и вечером. Нас только двое. А рядом живет внук здесь мой. Он приходит, скажем, раз в неделю к нам – в маске, в перчатках, одетый, не подходит близко. Я ему запрещаю просто. Если что-то нужно нам передать, оставляют на крыльце", – отметил Кравчук.

Отвечая на вопрос Бацман, какие блюда готовит первый президент Украины, он сказал: "Вот сегодня у нас были котлеты рыбные и салат. Это я сам организовал. Это, будем говорить так, ноу-хау. Там редиска, всякая зелень – я их перемешал и залил кефиром козьим. Знаете, очень вкусно получилось. Котлета, этот салат, ну и, естественно чай был".

Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти". Читайте полную версию интервью

Кравчук родился в 1934 году. 1 декабря 1991 года на первых прямых президентских выборах был избран президентом Украины.

8 декабря 1991 года подписал с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем Беловежское соглашение, прекращающее существование СССР.

В 1994 году согласился на досрочные президентские выборы, которые проиграл Леониду Кучме. Затем неоднократно избирался в Верховную Раду.

По состоянию на утро 29 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличились до 22 811. Умерло 679 украинцев, вылечилось – 8934.

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