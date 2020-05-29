Кравчук: Каждая украинская ядерная шахта стоила миллиард долларов. Таких шахт было 176

Украина не могла сохранить статус ядерной державы, потому что не имела возможности быстро наладить производство ядерных боеголовок. Чтобы осуществить это, потребовалось бы $50 млрд, сообщил в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Главным тезисом разоружения было следующее: затраты на ядерные боеголовки и ракеты очень большие. Каждая ядерная шахта стоила миллиард долларов. Тех долларов, а не этих. Ракета, ядерная боеголовка – все вместе это миллиард долларов. Вот как быть дальше? Можем мы быстро построить линию по производству боеголовок? Потому что у них есть время жизни. Их жизни, если попробовать ответить на человеческом языке, заканчивались в 1997 году. То есть в 1997 году боеголовки представляли опасность – они могли действовать самопроизвольно. А заменить их нечем, у нас нет боеголовок, мы их не производили. Чтобы наладить линию производства, по словам ученых, нужно более 50 миллиардов долларов. Миллиардов. Казна была пустая", – сказал экс-президент.

По словам Кравчука, США выделили Украине $700 млн.

"Хотя все боеголовки стоили... Я уже говорил: каждая шахта – миллиард. А таких шахт было 176", – подчеркнул Кравчук.

Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти". Читайте полную версию интервью

Будапештский меморандум был подписан 4 декабря 1994 года между Украиной, США, РФ и Великобританией. Документ гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube