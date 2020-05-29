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Кравчук: Каждая украинская ядерная шахта стоила миллиард долларов. Таких шахт было 176

В авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему Украина пошла на уступки при подписании Будапештского меморандума.

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Кравчук: В 1997 году боеголовки представляли опасность они могли действовать самопроизвольно
Кравчук: В 1997 году боеголовки представляли опасность – они могли действовать самопроизвольно
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Украина не могла сохранить статус ядерной державы, потому что не имела возможности быстро наладить производство ядерных боеголовок. Чтобы осуществить это, потребовалось бы $50 млрд, сообщил в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Главным тезисом разоружения было следующее: затраты на ядерные боеголовки и ракеты очень большие. Каждая ядерная шахта стоила миллиард долларов. Тех долларов, а не этих. Ракета, ядерная боеголовка – все вместе это миллиард долларов. Вот как быть дальше? Можем мы быстро построить линию по производству боеголовок? Потому что у них есть время жизни. Их жизни, если попробовать ответить на человеческом языке, заканчивались в 1997 году. То есть в 1997 году боеголовки представляли опасность – они могли действовать самопроизвольно. А заменить их нечем, у нас нет боеголовок, мы их не производили. Чтобы наладить линию производства, по словам ученых, нужно более 50 миллиардов долларов. Миллиардов. Казна была пустая", – сказал экс-президент.

По словам Кравчука, США выделили Украине $700 млн.

"Хотя все боеголовки стоили... Я уже говорил: каждая шахта – миллиард. А таких шахт было 176", – подчеркнул Кравчук.

Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти". Читайте полную версию интервью

Будапештский меморандум был подписан 4 декабря 1994 года между Украиной, США, РФ и Великобританией. Документ гарантировал Украине территориальную целостность и безопасность  в обмен на отказ от ядерного арсенала.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Теги: Леонид Кравчук, Будапештский меморандум, президент
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