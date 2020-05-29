Украинский врач в Нью-Йорке заявила, что коронавирус "в основном исчез" из города, однако людей без масок штрафуют

Работающая в Нью-Йорке врач украинского происхождения Валентина Голобородько заявила, что местные власти должны понести наказание за некомпетентность, проявленную в борьбе с коронавирусом.

Врач украинского происхождения Валентина Голобородько, которая работает госпиталистом в больнице Montefiore Medical Center в Бронксе (Нью-Йорк) и лечит заболевших COVID-19, обвинила власти Нью-Йорка в некомпетентности на примере ситуации с борьбой с коронавирусом.

"Нью-йоркские чиновники такие некомпетентные. Когда тонна людей уже заболела и они знали, что не было никаких тестов и защиты для работников здравоохранения, они говорили всем, чтобы те продолжали жить своей жизнью и не надевали маски. Теперь, когда у меня не было ни одного приема больного с COVID в течение нескольких недель и вирус в основном исчез из города, они вдруг становятся нацистами и начинают штрафовать людей за то, что они не носят маску", – написала Голобородько на своей странице в Facebook.

Она выразила надежду, что "лица, принимающие решения", будут привлечены к ответственности.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 29 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 831 165 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 360 860 человека, выздоровели 2 430 343.

Нью-Йорк стал наиболее пострадавшим от COVID-19 американским городом.

США являются лидером по масштабам распространения заболевания. Там инфицированы уже 1 721 926, умерли 101 621, излечился 399 991 человек.