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Ветеранов, которые вместе с Путиным будут смотреть парад Победы, отправили на карантин – Bloomberg

80 ветеранов, которые во время парада Победы будут находиться с президентом России Владимиром Путиным на трибуне, отправили на изоляцию в подмосковный санаторий, об этом сообщило агентство Bloomberg.

В России предпринимают серьезные меры, чтобы не допустить заражения COVID-19 Путина
В России предпринимают серьезные меры, чтобы не допустить заражения COVID-19 Путина
Фото: EPA

Около 80 ветеранов были доставлены в санаторий под Москвой, где они будут находиться две недели в изоляции, об этом агентство Bloomberg сообщило 17 июня со ссылкой на двух российских чиновников.

По информации агентства, речь идет о ветеранах, которые будут находиться на трибунах с президентом России Владимиром Путиным во время парада Победы 24 июня.

Решение о направлении на карантин ветеранов отражает серьезность мер, предпринимаемых для защиты Путина от коронавируса, которым заразились нескольких высокопоставленных лиц, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отмечает Bloomberg.

Военный парад должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня. Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В России, по данным американского университета Джонса Хопкинса, на 17 июня зарегистрировано 552 549 случаев COVID-19. От инфекции скончалось 7468 человека, вылечилось 303 800 больных.

По числу пациентов с коронавирусной инфекцией Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, парад Победы, Михаил Мишустин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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