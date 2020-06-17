Из Беларуси на парад Победы в Москву поехали зараженные коронавирусом военные – журналист

Белорусский журналист Степан Путило утверждает, что в роте почетного караула Беларуси как минимум 36 человек больны COVID-19. Недавно из этой роты в Москву на парад Победы были отправлены военные.

В Москву для участия в параде Победы отправили белорусских солдат из роты почетного караула. Как минимум у троих из них по приезде в российскую столицу обнаружили COVID-19. Об этом сообщил белорусский журналист Степан Путило в своем Telegram-канале NEXTA.

"Как минимум у троих солдат уже в Москве обнаружили COVID-19: у одного ефрейтора, а также у двух рядовых (соответствующий документ с личными данными был предоставлен нашими российскими источниками). Чтобы скрыть "потери", в Москву отправили еще 15 бойцов. Вот только это едва ли улучшит ситуацию", – говорится в сообщении.

Журналист сообщил, что в роте очень большое количество зараженных, о чем ему рассказали родители самих солдатов.

"После того как заразилось 36 человек, волна не остановилась. На днях ребят отправили в Москву. Все поехали якобы здоровые, но по приезде несколько солдат оказались зараженными – их поместили на карантин. Теперь в срочном порядке отправили еще партию – к людям, которые заражены и которые находились в непосредственном контакте. Каждый второй заражен, включая солдат и офицеров. Любую информацию родным запрещено разглашать. Всем плевать на здоровье парней, относятся к ним, как к мясу", – цитирует журналист родителей.

Кроме того, по данным Путило, 12-го и 13 июня в комендатуру приезжал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Генералу демонстрировали парадный расчет убывающих в Москву. И тогда в этом строю... стояло порядка 15 человек с положительным тестом. Как так получилось? Начальство комендатуры уже знало результаты тестов, но так как солдат некем было заменить, приняло решение пренебречь здоровьем остальных военнослужащих и избежать гнева руководства страны", – отмечает журналист.

Военный парад должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня. Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В Беларуси, по данным минздрава страны, COVID-19 подтвердили у более 55 тыс. человек, 318 из них умерли.