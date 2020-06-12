Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Большой риск". Собянин рекомендовал жителям Москвы не ходить на парад Победы

Из-за коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан посмотреть по телевизору парад Победы и мероприятия, посвященные Дню России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия по числу случаев COVID-19 третья в мире
Россия по числу случаев COVID-19 третья в мире
Фото: ЕРА

В Москве на мероприятия, посвященные Дню России 12 июня, и на парад Победы, запланированный на 24 июня, лучше не ходить. Об этом 11 июня в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и в день парада, но лучше это посмотреть по телевизору", – сказал он.

Мэр Москвы подчеркнул, что "никакой массовки огромной или зрителей не должно быть".

"Это большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких. И поэтому лучше как-то ограничить себя в попытках найти массовые мероприятия, лучше этого не делать", – объяснил Собянин.

Военный парад должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня. Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В России на 11 июня зарегистрировано 502 436 случаев COVID-19, в том числе 8779 – за последние сутки. От инфекции скончалось 6532 человека, вылечилось 261 150 больных.

По числу пациентов с коронавирусной инфекцией Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии.

Теги: Россия, Сергей Собянин, парад Победы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS