Путин поручил провести парад Победы 24 июня

Военный парад должен был состояться в РФ 9 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин поручил провести его 24 июня. Марш "Бессмертного полка" предварительно запланирован на 26 июля.

Президент РФ России Владимир Путин объявил 26 мая, что парад Победы состоится 24 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

На онлайн-совещании он приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к мероприятию.

"Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", – сказал Путин.

Он призвал Шойгу обеспечить "самые строгие требования безопасности" при подготовке и проведении парада.

"Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены", – подчеркнул Путин.

Марш "Бессмертного полка" президент РФ предложил провести на месяц позже – 26 июля. Он отметил, что при проведении этой акции, которая "объединяет в одном строю миллионы граждан", невозможно соблюсти строгий режим безопасности, поэтому возможен ее перенос на более позднюю дату.

"Хочу сразу сказать, будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка", – отметил Путин.

Военный парад и марш "Бессмертного полка" должны были состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса их перенесли. Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие подтвердили президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

16 апреля, объявляя о переносе парада, Путин пообещал, что он пройдет позже в 2020 году, но не назвал точную дату. За день до этого к нему обратились ветеранские организации с просьбой перенести проведение мероприятия. Среди альтернативных дат рассматривалось 2 сентября – день окончания Второй мировой войны. 9 мая в РФ состоялся авиапарад и праздничные салюты.

По данным издания "Проект", во время репетиций парада к 9 мая в России коронавирусом заразилось не менее 376 курсантов военных училищ и офицеров.

По состоянию на 26 мая в России зафиксировано более 362 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерло 3807 человек.