Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Путин поручил провести парад Победы 24 июня

Военный парад должен был состояться в РФ 9 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. 26 мая президент РФ Владимир Путин поручил провести его 24 июня. Марш "Бессмертного полка" предварительно запланирован на 26 июля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин поручил Шойгу обеспечить "самые строгие требования безопасности" при подготовке и проведении парада
Путин поручил Шойгу обеспечить "самые строгие требования безопасности" при подготовке и проведении парада
Фото: kremlin.ru

Президент РФ России Владимир Путин объявил 26 мая, что парад Победы состоится 24 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

На онлайн-совещании он приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к мероприятию.

"Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", – сказал Путин.

Он призвал Шойгу обеспечить "самые строгие требования безопасности" при подготовке и проведении парада.

"Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены", – подчеркнул Путин.

Марш "Бессмертного полка" президент РФ предложил провести на месяц позже – 26 июля. Он отметил, что при проведении этой акции, которая "объединяет в одном строю миллионы граждан", невозможно соблюсти строгий режим безопасности, поэтому возможен ее перенос на более позднюю дату.

"Хочу сразу сказать, будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка", – отметил Путин.

Военный парад и марш "Бессмертного полка" должны были состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса их перенесли. Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие подтвердили президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

16 апреля, объявляя о переносе парада, Путин пообещал, что он пройдет позже в 2020 году, но не назвал точную дату. За день до этого к нему обратились ветеранские организации с просьбой перенести проведение мероприятия. Среди альтернативных дат рассматривалось 2 сентября – день окончания Второй мировой войны. 9 мая в РФ состоялся авиапарад и праздничные салюты.

По данным издания "Проект", во время репетиций парада к 9 мая в России коронавирусом заразилось не менее 376 курсантов военных училищ и офицеров.

По состоянию на 26 мая в России зафиксировано более 362 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерло 3807 человек.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Но в России отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой считают 9 мая 1945 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, День Победы, Вторая мировая война, парад Победы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
Мать детей рэпера Сереги: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в гримасу
Мать детей рэпера Сереги: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в гримасу
41-летний принц Швеции добровольцем отправился служить в армию
41-летний принц Швеции добровольцем отправился служить в армию
"Очень вкусно!". Cardi B продемонстрировала цветную обширную татуировку
"Очень вкусно!". Cardi B продемонстрировала цветную обширную татуировку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS