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В РФ рассказали, кто из президентов приедет на парад Победы и почему не пригласили Зеленского

По данным МИД РФ, свое участие в военном параде в Москве 24 июня подтвердили лидеры 12 государств. Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского не приглашали, поскольку Украина "не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы".

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Военный парад состоится через две недели в Москве
Военный парад состоится через две недели в Москве
Фото: EPA

Россия получила подтверждения от 12 глав государств о намерении посетить парад Победы в Москве 24 июня. Об этом 11 июня на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщила пресс-служба Кремля.

"Мы подтвердили всем приглашенным на парад, который планировался 9 мая, что приглашение остается в силе. Мы уже получили подтверждение от 12 глав государств, большинство из стран  членов СНГ", – сказал Лавров.

Он не уточнил, какие именно президенты дали согласие посетить мероприятие, но накануне спикер президента Дмитрий Песков в комментарии журналистам назвал некоторых из них, сообщило агентство РБК.

По словам Пескова, Москва получила подтверждения от Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, а также от непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Позже заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сказал ТАСС, что президент Беларуси Александр Лукашенко также посетит парад.

Песков сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение не направляли. По его словам, акцент делается на возобновление приглашений главам государств СНГ, а также тем руководителям, которые изъявили желание приехать на праздник.

"Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", – сказал Песков.

Военный парад должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня. Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая, в частности, подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Но в России отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой считают 9 мая 1945 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Молдова, Кыргызстан, Казахстан, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Абхазия, Сербия, Узбекистан, Южная Осетия, День Победы, Хорватия, Таджикистан, Совет безопасности РФ, Владимир Зеленский, парад Победы, Андрей Руденко
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