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В МИД РФ считают, что НАТО может пойти на провокации во время парада Победы в Москве

В НАТО планировали пик военной активности к 9 мая, однако в РФ пока не видят готовности Альянса отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Фото: ЕРА

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы в Москве, запланированного на 24 июня. Об этом он сказал в интервью ТАСС. 

Чиновник утверждает, что в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая, он выразил надежду, что у руководства Альянса "здравый смысл возобладает".

По словам Грушко, в РФ пока не видят готовности НАТО отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ.

На полигоне Дравско Поморское в Польше 5 июня начались польско-американские военные учения Defender-Europe 20 Plus. Учения закончатся 19 июня. В учениях принимают участие 6 тыс. военнослужащих, 100 танков, 230 БМП, самолеты F-16 и вертолеты Ми-24, написал "Укринформ".

5 июня RT привело мнение эксперта Российского института стратегических исследований Сергея Ермакова, который считает, что Defender Europe 2020 изначально задумывались как одни из самых масштабных военных маневров у границ России со времен окончания холодной войны.

В Генштабе ВС РФ "отметили антироссийскую направленность" учений. 

Военный парад и марш "Бессмертного полка" должны были состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса их перенесли. Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие подтвердили президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Президент РФ Владмир Путин поручил провести парад Победы 24 июня.

Теги: Россия, НАТО, граница, провокации, парад Победы, Александр Грушко
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