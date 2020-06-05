Почти 42% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом НАТО – опрос

34,7% опрошенных считают, что Украине нужно оставаться нейтральным государством. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе Фото: depositphotos.com

41,9% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 5 июня.

34,7% опрошенных считают, что Украине нужно оставаться нейтральным государством. По мнению 12% респондентов, стране стоит присоединиться к Организации Договора о коллективной безопасности (в нее входят РФ, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Еще 11,4% не смогли определиться с ответом.

На вопрос "каким интеграционным путем должна идти Украина?" 46,1% украинцев ответили, что хотят вступления страны в Европейский союз. 28,3% респондентов считают, что Украине не стоит вступать ни в один из союзов. 13,5% думают, что стране стоит присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Еще 12,5% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился 26–30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.