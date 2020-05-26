Предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже давно согласовано – замглавы МИД

Украина должна достичь прогресса в реформировании сектора обороны, чтобы расширить сотрудничество с НАТО, отметил замминистра иностранных дел Украины Егор Божок.

Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины Фото: EPA

Вопрос предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО уже давно согласован Североатлантическим альянсом. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 мая, заявил замминистра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Вопрос предоставления Украине плана действий по членству принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять лишь тактическое решение. Действительно, для этого они выдвигают ряд требований, среди которых значительный прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны Украины, над чем мы активно работаем", – отметил он.

Кроме того, сказал Божок, для будущего членства Украине необходимо провести реформу сектора разведки, Министерства обороны, Вооруженных сил Украины, оборонно-промышленного комплекса.

В 2008 году Верховная Рада направила НАТО запрос на получение плана действий относительно членства, однако Альянс на него пока не отреагировал.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.