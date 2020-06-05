Клуб читателей
ГОРДОН
 
Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко

Министр обороны Украины (2005–2007). Народный депутат Украины (2007–2014).


все материалы автора

Внеблоковость Украины требует увеличения оборонного бюджета в четыре – пять раз. Но вступление в НАТО поддерживает меньше половины взрослого населения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Опрос КМИС. Что он показывает?

12–13% – "вата", несмотря на седьмой год войны, хочет объединяться в союзы с врагом.

28 –35% – "нейтралы", не хотят вступать никуда.

11–12% не имеют позиции или не хотят ее раскрывать.

42–46% поддерживают зафиксированный в Конституции курс на вступление в ЕС и НАТО. Это – меньше половины взрослого населения.

Почему так? Разочарование в неэффективной и ценностно размытой Европе? Возможно, я это понимаю.

Не понимаю "нейтралов", уверенных в возможности Украины без НАТО самостоятельно защитить себя от России. Знают ли эти люди, что внеблоковость требует минимум втрое увеличить численность нашей армии и в четыре – пять раз увеличить наш оборонный бюджет? Увеличить за счет уменьшения для кого – для учителя? Врача? Пенсионера? "Нейтралы" готовы к таким кардинальным и непопулярным решениям? Не уверен.

И еще – я не понимаю и никогда не пойму беспринципности и мазохизма "ваты", готовой идти в союзы с врагом, который оккупировал наши земли и убивает наших людей.

Напоследок. Зафиксированные опросом проценты – это без ныне оккупированных АРК и ОРДЛО. Если же с ними, то о сближении с ЕС и НАТО в настоящее время свободной Украине придется забыть – хоть бы в Рашу не затянули.

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Анатолий Гриценко, Украина, НАТО, соцопрос, КМИС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань G
Алеся БАЦМАН
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие G
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS