Внеблоковость Украины требует увеличения оборонного бюджета в четыре – пять раз. Но вступление в НАТО поддерживает меньше половины взрослого населения

Опрос КМИС. Что он показывает?

12–13% – "вата", несмотря на седьмой год войны, хочет объединяться в союзы с врагом.

28 –35% – "нейтралы", не хотят вступать никуда.

11–12% не имеют позиции или не хотят ее раскрывать.

42–46% поддерживают зафиксированный в Конституции курс на вступление в ЕС и НАТО. Это – меньше половины взрослого населения.

Почему так? Разочарование в неэффективной и ценностно размытой Европе? Возможно, я это понимаю.

Не понимаю "нейтралов", уверенных в возможности Украины без НАТО самостоятельно защитить себя от России. Знают ли эти люди, что внеблоковость требует минимум втрое увеличить численность нашей армии и в четыре – пять раз увеличить наш оборонный бюджет? Увеличить за счет уменьшения для кого – для учителя? Врача? Пенсионера? "Нейтралы" готовы к таким кардинальным и непопулярным решениям? Не уверен.

И еще – я не понимаю и никогда не пойму беспринципности и мазохизма "ваты", готовой идти в союзы с врагом, который оккупировал наши земли и убивает наших людей.

Напоследок. Зафиксированные опросом проценты – это без ныне оккупированных АРК и ОРДЛО. Если же с ними, то о сближении с ЕС и НАТО в настоящее время свободной Украине придется забыть – хоть бы в Рашу не затянули.

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора