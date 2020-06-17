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В Лычаковском райсуде Львова подтвержден еще один случай COVID-19

В Лычаковском районном суде Львова коронавирусом заразились уже шесть сотрудников.

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Лычаковский райсуд Львова с 9 июня работает в ограниченном режиме
Лычаковский райсуд Львова с 9 июня работает в ограниченном режиме
Фото: depositphotos.com

В Лычаковском райсуде Львова 17 июня был подтвержден еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"По результатам проведения ПЦР-теста еще у одного судьи обнаружен вирус SARS-CoV-2. По результатам проведения иммуно-ферментного анализа (ИФА-теста) антитела к вирусу обнаружены у одного работника. Кроме этого, еще часть работников суда ожидает результатов анализов", – сказано в сообщении.

О первом заболевшем судье в Лычаковском райсуде стало известно 7 июня. 15 июня пресс-служба сообщала, что коронавирусная инфекция была подтверждена еще у четырех сотрудников аппарата суда.

С 9 июня суд работает в ограниченном режиме: дела рассматриваются без участия сторон.

На утро 17 июня общее число выявленных в Украине случаев COVID-19 выросло до 33 234, выздоровело 14 943 человека, а 943 умерли. За последние сутки от коронавирусной инфекции в стране умер 31 больной, инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.

Львовская область занимает третье место в Украине по числу инфицированных (всего с начала эпидемии в регионе – 3227 человек) и первое – по темпам прироста новых заболевших.

Теги: Львов, Украина, эпидемия, Львовская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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